Partido opositor lidera pesquisa eleitoral no Japão

A sigla registra o apoio de 26% dos entrevistados, enquanto 13% responderam que preferem o atual governante Partido Democrático do Japão (PDJ), mostrou uma sondagem do Yomiuri publicada neste domingo. O apoio a duas novas legendas que planejam se fundir rivalizaram com o PDJ no levantamento. Já 43% ainda não se decidiram.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihiko Noda, dissolveu o Parlamento na sexta-feira e convocou eleições para 16 de dezembro.

A pesquisa foi feita por telefone na sexta-feira e no sábado e ouviu 1.059 pessoas. O jornal não disse qual era a margem de erro, mas uma pesquisa desse nível geralmente tem uma margem de erro de cinco pontos porcentuais. As informações são da Associated Press.