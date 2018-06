Partido populista alemão pede o fim de 'parte' da imigração muçulmana

BERLIM - Uma liderança do partido populista Alternativa para a Alemanha expressou nesta quarta-feira, 29, seu desejo pelo fim de ao menos parte da imigração de muçulmanos no país. "Eu não quero mais imigrantes vindos dessa tradição cultural", afirmou Alexander Gauland, vice-presidente do partido, em entrevista publicada pelo jornal berlinense Tagesspiegel.

Gauland moderou seu tom mais tarde, em entrevista ao Wall Street Journal, afirmando que deseja frear apenas parte da imigração daqueles imigrantes que não seriam assimilados. Um médico sírio que fala inglês e alemão seria bem-vindo, por exemplo. Já uma camponesa do Iêmen que "anda totalmente coberta e não fala a língua" não.

A Alemanha, assim como grande parte dos países europeus, tem se sentido desconfortável com suas populações muçulmanas. No entanto, o passado nazista do país raramente permite que tais preocupações cheguem ao debate político nacional.

A ascensão do Alternativa para a Alemanha, entretanto, pode mudar esse cenário. Com uma plataforma eurocética e conservadora, o partido tem cerca de 6% das intenções de voto no país, acima do limiar de 5% que daria o direito de eleger representantes nas eleições estaduais do ano que vem e no Parlamento, em 2017.