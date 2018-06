Partido populista diz que sua presença no próximo governo da Itália é ‘inevitável’ O candidato do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, pediu a todas as legendas que dialoguem com ele porque ‘se não, será difícil fazer alguma coisa nesta legislatura’; em entrevista, Silvio Berlusconi disse que apoiará o líder da Liga Norte nas negociações para formar um novo governo no país