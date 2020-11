Partido Republicano pede à Suprema Corte suspensão de contagem de votos retardatários na Pensilvânia

FILADÉLFIA, EUA - O Partido Republicano no Estado da Pensilvânia pediu à Suprema Corte que suspenda a contagem dos votos por correspondência que foram recebidos depois de 3 de novembro, dia das eleições presidenciais.

Prevendo um litígio, a secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, já havia ordenado que todas as cédulas que chegassem entre quarta-feira, 4, e sexta-feira, 6, fossem separadas das que chegaram até o dia da eleição. O pedido do Partido Republicano simplesmente pede ao tribunal que “nenhuma ação” seja realizada nessas cédulas.

A secretária de Estado disse a Jake Tapper, da TV americana CNN, que essas cédulas não seriam suficientes para influenciar a eleição. Críticos do presidente dizem que ele continua com as contestações legais para tentar impactar os resultados eleitorais, embora os números até agora sugiram o contrário.

Com 95% dos votos contados nesse Estado decisivo, cujos 20 votos no colégio eleitoral podem dar a vitória a Joe Biden, o candidato do Partido Democrata tem uma vantagem de 0,2 pontos em relação ao presidente americano, Donald Trump, atrás na corrida por uma diferença de cerca de 14 mil votos.

Em outubro, a Suprema Corte decretou que os votos por correspondência, enviados até 3 de novembro e que chegassem à Pensilvânia até à tarde desta sexta-feira deveriam ser contados, rejeitando assim um pedido do Partido Republicano local, numa decisão com quatro votos a favor e quatro contra (o juiz presidente, John G. Roberts, votou ao lado dos juízes progressistas).

A mais alta instância judicial no país, no entanto, admitiu voltar ao caso, desta vez com a votação da juíza Amy Coney Barrett, nomeada por Trump, o que pode levar a que esses votos por correspondência sejam posteriormente anulados, tendo em conta que os conservadores, mesmo que John G. Roberts vote com os liberais, ficam com uma vantagem de 5-4./Com AP