Partido Social Democrata alemão rejeita eleição em 29/9

O Social Democrata rejeitou a proposta porque as férias escolares nas cidades de Berlim, Brandenburgo e Hamburgo começam neste dia. "É um absurdo realizar eleições no momento em que muitas pessoas estão viajando de férias", disse o legislador do partido Thomas Oppermann. "Não é bom para a democracia." O partido de oposição quer que as eleições ocorram em 22 de setembro de 2013. As informações são da Dow Jones.