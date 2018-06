Partido Socialista lidera em Portugal

A vitória do Partido Socialista era amplamente esperada, uma vez que a coalizão de governo impôs um rígido programa de austeridade em troca de um pacote de resgate de 78 bilhões de euros. Apesar de o resgate ter chegado ao fim na semana passada, o governo prometeu continuar com medidas para reduzir seu déficit orçamentário e combater o alto nível da dívida pública.

Os socialistas devem obter oito ou nove das 21 cadeiras portuguesas no Parlamento, segundo as projeções. O Partido Comunista, que defende a saída de Portugal da zona do euro, deve obter três assentos, ante dois em 2009. Fonte: Dow Jones Newswires.