Partidos alemães se preparam para negociar governo

"Nós estamos convencidos de que mesmo nos assuntos controversos nós conseguiremos encontrar soluções que façam sentido para os dois lados e, mais importante, para o país", disse ontem o presidente do Partido Social Democrata (SPD), Sigmar Gabriel.

Hermann Groehe, secretário-geral da União Democrata Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel, ressaltou que o início das negociações partirá de pontos de vista distintos, mas que espera por um acordo. "No final, isso será fundido em um pacote que será aceitável para todos", afirmou.

O SPD fará uma convenção partidária no domingo para decidir se apoia as negociações formais com os partidos de Merkel. Se as negociações não derem certo, a Alemanha poderá ter de realizar novas eleições, já que Merkel descartou a formação de um governo minoritário e uma coalizão com o partido A Esquerda.

O acordo, se for apoiado por uma convenção do SPD no domingo, dará início a difíceis negociações nas próximas semanas sobre questões controversas, como a introdução de um salário mínimo geral e uma elevação no imposto sobre os mais ricos.

Uma coalizão entre os dois principais partidos do país não seria uma novidade na Alemanha. Em 2005 a chanceler Angela Merkel liderou uma aliança entre a CDU, a União Social Cristã (CSU) e o SPD. Fonte: Dow Jones Newswires.