Partidos e militares da Guiné-Bissau tentam acordo Representantes dos partidos políticos de Guiné-Bissau se encontraram com a junta militar neste domingo em uma tentativa de chegar a um acordo para a situação do país, dias depois de soldados terem prendido o primeiro-ministro. O porta-voz da coalizão de oposição, Fernando Vaz, disse neste domingo que o grupo militar se encontrou com partidos políticos pelo terceiro dia consecutivo em uma tentativa de chegar a um consenso antes que um contingente militar do bloco regional oeste africano ECOWAS chegue na segunda-feira.