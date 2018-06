Partidos gregos pedem união para governar o país Os líderes do partido socialista Pasok e do partido conservador Nova Democracia, que governam a Grécia, pediram coalizão ampla para governar o país, após terem perdido maioria no Parlamento nas eleições ocorridas nesse domingo, conforme sugerem as pesquisas preliminares. Provavelmente, os dois partidos precisarão do apoio de pelo menos um terceiro partido para que as novas reformas sejam aprovadas no Parlamento.