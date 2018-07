Partidos islâmicos vencem 2ª etapa de eleições no Egito

Com base no anúncio feito hoje, a Irmandade Muçulmana afirmou que obteve cerca de 86 dos 180 assentos disputados nessa segunda fase, ou 47% do total. O Partido Al-Nour, braço político do movimento ultraconservador Salafismo, obteve cerca de 20% dos votos. Os resultados se assemelham ao observado na primeira fase das eleições, quando os dois partidos juntos ganharam quase 70% dos votos.

Uma terceira fase das eleições será realizada entre os dias 3 e 4 de janeiro do ano que vem. As informações são da Associated Press.