Partidos da Espanha analisam os resultados das eleições e avaliam opções de alianças

MADRI - Os partidos políticos da Espanha começam nesta segunda-feira, 21, a analisar os resultados das eleições legislativas de domingo sem uma maioria clara para formar um governo, o que exigirá diálogo para tentar conseguir alianças.

Segundo os resultados definitivos, o governista Partido Popular (PP) de centrodireita conseguiu 123 deputados na Câmara com 28,7% dos votos, seguido pelo socialista PSOE, com 90 assentos e 22%. Em terceiro lugar ficou o esquerdista Podemos com 69 cadeiras e 20,6%, e em seguida o liberal Ciudadanos, com 40 assentos e 13,9% dos votos.

Os outros 350 assentos serão divididos entre independentes e nacionalistas, e pequenas forças de esquerda.

Vencedor em número de votos, o atual primeiro-ministro, Mariano Rajoy, do PP, terá a maior bancada. Mas, sem a maioria absoluta de 176 deputados, terá de negociar uma coalizão vista como improvável por analistas, o que pode obrigá-lo a renunciar ou convocar novas eleições.

Nas primeiras reações após a divulgação do resultado das eleições, todos os líderes pediram diálogo e consenso para garantir a governabilidade.

Os diretores dos partidos políticos se reunirão nesta segunda-feira para começar a avaliar as opções de alianças que podem ser feitas.

Rajoy disse hoje que vai se empenhar na formação do governo, acrescentando que o país precisa de estabilidade, construída pelo trabalho realizado pelo seu partido nos últimos quatro anos. Em declarações feitas de uma varanda da sede do PP no centro de Madri, ele disse que os dias após as eleições, nas quais nenhum partido conquistou maioria absoluta, não serão fáceis e acordos terão que ser feitos.

Esquerda. Os dois grandes partidos de esquerda na Espanha, PSOE e Podemos, anunciaram nesta segunda-feira que votarão "Não" a um Executivo liderado por Rajoy. "O PSOE vai votar 'Não' ao PP e a Rajoy", afirmou o porta-voz socialista, César Luena, cujo partido obteve 90 cadeiras no Parlamento.

"Nem de maneira ativa, nem de maneira passiva o Podemos vai permitir o governo do Partido Popular, não com os votos a favor, nem com abstenções", disse o líder do Podemos, Pablo Iglesias. /AFP, EFE e REUTERS