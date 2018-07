Partidos portugueses definem prazo para fechar pacto

"As conversas começaram hoje com representantes do Partido Social Democrata (PSD), do Centro Democrático Social - Partido Popular (CDS-PP) e do Partido Socialista (PS) e fixamos o prazo de uma semana para estabelecer um pacto de salvação nacional", afirmou o Partido Socialista, em comunicado.

Aberto a negociações, o líder socialista, Antonio José Seguro, afirmou na sexta-feira que o seu partido não está de acordo com a quantidade de austeridade que está sendo imposta ao país para que o resgate seja mantido. Fonte: Dow Jones Newswires.