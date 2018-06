Facções rivais concordam com necessidade de cessar-fogo no Iêmen

GENEBRA - Facções iemenitas concordaram, durante conversações de paz patrocinadas pelas Nações Unidas, sobre a necessidade de um cessar-fogo, mas os detalhes ainda estão em discussão, disse nesta terça-feira um delegado a par das discussões.

O enviado especial da ONU para o Iêmen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, iniciou esforços diplomáticos em Genebra para tentar superar as diferenças entre várias facções políticas. Mas elas ainda recusam a se encontrar e cada uma marcou locais diferentes para as reuniões.

A guerra civil do Iêmen foi iniciada após forças do grupo xiita Houthi, apoiadas pelo Irã, terem tomado a capital, Sanaa, em setembro, e avançado para o sul e leste do país, forçando o exílio do presidente Abd-Rabbu Mansur Hadi.

O conflito se agravou em março, quando uma aliança liderada pela Arábia Saudita iniciou ataques aéreos contra os houthis. Embora a guerra seja motivada por rivalidades locais, ela também reflete uma luta regional mais ampla entre a Arábia Saudita, muçulmana sunita, e o Irã, xiita.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon formalmente abriu as conversas de Genebra na segunda-feira, pedindo uma trégua humanitária no Iêmen, que já sofre de pobreza extrema e desemprego, a fim de coincidir com o começo do mês sagrado muçulmano do Ramadã. / REUTERS