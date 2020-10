Partidos traçam retratos divergentes da juíza Barrett; Senado abre audiências nesta segunda

Nicholas Fandos / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos mergulhará, a partir desta segunda, 12, em uma semana extraordinária de audiências de confirmação da indicação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, com republicanos e democratas oferecendo dois retratos totalmente divergentes de uma indicada que inclinaria o tribunal decisivamente para a direita.

Apenas 22 dias antes de uma eleição nacional, republicanos que estão atrás nas pesquisas estão correndo para confirmar Barrett e consolidar uma maioria conservadora de 6 a 3 na mais alta corte do país que duraria muito mais do que o mandato do presidente Donald Trump, mesmo se ele fosse reeleito.

Precisando de uma redefinição de campanha de última hora, eles planejam evitar as implicações da inclinação para a direita do tribunal. Querem retratar a juíza Barrett como uma mãe trabalhadora de sete filhos, apolítica e talentosa em um apelo aos eleitores moderados, especialmente mulheres.

Os democratas estão planejando a abordagem oposta. Eles irão ignorar a biografia e as qualificações de Barrett e se concentrar em escritos jurídicos que sugerem que ela é uma ideóloga com uma agenda política de extrema direita, argumentando que ela reverteria os direitos ao aborto e favoreceria Trump em qualquer contestação legal relacionada à eleição que pode surgir da votação em 3 de novembro.

As estratégias prometem transformar quatro dias de procedimentos transmitidos pela televisão nacional em um caso contundente, mesmo para os padrões modernos das recentes batalhas de confirmação da Suprema Corte.

Objetivo é influenciar o dia da eleição

As discussões também refletem uma realidade que ambos os partidos aceitaram: com os republicanos amplamente unidos a seu favor, os democratas são impotentes para impedir que Barrett, uma juíza de apelação em Chicago e professora de direito de Notre Dame, ascenda à Suprema Corte. A verdadeira luta é para influenciar o dia da eleição.

As implicações políticas do processo serão difíceis de ignorar. Menos de uma semana após o debate dos candidatos a vice, a senadora Kamala Harris, da Califórnia, companheira de chapa do ex-vice-presidente Joe Biden, planeja sair da campanha para recuperar seu lugar no Senado. Ela aparecerá nas audiências remotamente como uma precaução pandêmica.

“(A discussão) está energizando os eleitores em Iowa”, disse o senador republicano Joni Ernst, de Iowa, no domingo. "Eles realmente querem ver alguém que defenda nossa Constituição, e esse é o único teste decisivo que tenho", disse ele, que tenta a reeleição.

A audiência será executada parcialmente por vídeo para permitir que senadores que possam estar doentes ou preocupados com uma infecção participem remotamente. Nenhum membro do público - incluindo manifestantes cujo estilo de confronto deu o tom para outras audiências de confirmação - será permitido na sala de audiência, que será pouco povoada por senadores e espectadores.

Perfil

Aos 48 anos, Amy Barrett pode ser a mais jovem juíza da Suprema Corte desde que Clarence Thomas ingressou no tribunal em 1991. Barret poderia moldar as leis americanas por uma geração. A juíza é, em muitos aspectos, o oposto de Ruth Bader Ginsburg, a líder da ala liberal do tribunal, cuja morte no mês passado permitiu que Trump nomeasse um terceiro juiz. Barret seria a quinta mulher a integrar o tribunal.

A confirmação de Barrett pode levar a uma série de decisões que desfazem muito do que Ginsburg construiu. Assim como seu mentor, o juiz Antonin Scalia, Barrett é considerada textualista e originalista, preferindo interpretar as palavras claras de um estatuto legal à intenção do legislador e ler a Constituição com base no entendimento de seus redatores.

“Os tribunais não foram projetados para resolver todos os problemas ou corrigir todos os erros em nossa vida pública”, a juíza Barrett planeja dizer na segunda-feira, de acordo com uma cópia de sua declaração inicial. “As decisões políticas e os julgamentos de valor do governo devem ser feitos pelos políticos eleitos e responsáveis ​​perante o povo. O público não deve esperar que os tribunais o façam, e os tribunais não devem tentar”.