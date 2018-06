Passageiro com sintomas do ebola vai a hospital nos EUA

Segundo porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), "durante o processo de examinação de pessoas chegadas aos EUA da Libéria, Serra Leoa e Guiné, um indivíduo foi identificado ao relatar sintomas ou com potencial exposição ao ebola".

O CDC e agentes de saúde locais irão entrar em contato com outros passageiros do voo, caso decidam que "há qualquer risco" de que tenham corrido o risco de serem contaminadas pelo vírus.

As autoridades não divulgaram informações sobre o passageiro, que foi transportado em uma ambulância para o hospital universitário de Newark, que tem um acordo com o CDC para "conter, isolar e manter em quarentena pessoas suspeitas de terem sido infectadas pelo ebola ou outras doenças transmissíveis".

Em Washington, outras quatro pessoas suspeitas de estarem com a doença também foram levadas a um hospital, mas nenhuma delas teve diagnóstico positivo.

A pessoa foi parada na alfândega horas após o anúncio do Departamento de Segurança Doméstica de que voos com passageiros oriundos do oeste africano devem ser encaminhados a cinco aeroportos específicos do país. Fonte: Dow Jones Newswires.