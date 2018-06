Passageiro da United é surpreendido e picado por escorpião durante voo  

Em mais um episódio em uma semana complicada para a companhia aérea americana United Airlines, um passageiro que viajava de Houston (EUA) para Calgary (Canadá) foi picado por um escorpião que caiu do compartimento de bagagem de mão da aeronave.

Um casal retornando de férias no México aparentemente levou consigo o passageiro inesperado: o escorpião, segundo reportagem da emissora canadense CNBC.

Durante o voo, o escorpião caiu sobre um passageiro e ficou em seu cabelo, de acordo com a reportagem. Ao sacudir sua cabeça, o bicho caiu em sua bangeja. Ao tentar pegá-lo, o escorpião o picou.

Em seguida, comissários de voo e aeromoça conseguiram apanhar o bicho com um copo e jogá-lo na privada. Apesar de sofrer a picada, o homem estava bem.

"Uma equipe médica o aguardava na chegada em Calgary", explicou o porta-voz da United Charles Hobart, a CNBC, explicando que ele foi atendido assim que desembarcou e liberado pelo hospital.

"A próxima vez que a United fizer seus protocolos de emergência, repelantes cairão com as máscaras", ironizou Andrew Gilman, um especialista em gerenciamento de crise, em referência à semana marcada pelo caso do passageiro que foi retirado à força de um voo da companhia. O caso teve grande repercussão e o passageiro saiu ferido. / W. POST