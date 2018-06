Passageiros de navio são resgatados na Antártida Resgatados nesta quinta-feira todos os 52 passageiros que ficaram presos por mais de uma semana a bordo do navio russo Akademik Shokalskiy na Antártida, que está sem poder se mover desde a véspera de Natal. Com um plano elaborado pelas autoridades australianas, o helicóptero do navio chinês Snow Dragon resgatou os cientistas e turistas à bordo, uma dúzia por vez, em uma operação que durou cinco horas. Todos os 22 membros da tripulação devem permanecer no navio.