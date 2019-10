Passagem do Tufão Hagibis já causou 67 mortes no Japão

TÓQUIO - A passagem do Tufão Hagibis pelo Japão já causou pelo menos 67 mortes. De acordo com o último boletim da TV estatal NHK, além dos mortos, outras 15 pessoas estão desaparecidas e 204 feridas. O país asiático ainda convive com a ameaça de novas chuvas.

LEIA TAMBÉM > Japão registra ao menos 35 mortes por causa de tufão Hagibis

O Hagibis atingiu terras japonesas na noite do último sábado, 13, vindo do Oceano Pacífico. Rajadas de quase 200 km/h e chuvas torrenciais afetaram 36 das 47 prefeituras do Japão, nas áreas central, leste e nordeste do país, causando deslizamentos de terra e inundações.

"Ainda há muitas pessoas desaparecidas", disse o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em uma reunião de emergência do gabinete. "As equipes estão fazendo o possível para procurá-las e tentar salvá-las, trabalhando dia e noite."

Milhares de socorristas no Japão continuam em busca dos sobreviventes nas zonas mais atingidas pelo tufão. Ao menos 110.000 socorristas, incluindo 31.000 soldados da Força de Autodefesa Japonesa, foram mobilizados.

Os meteorologistas japoneses preveem mais chuvas no centro e no leste do Japão e alertaram para o perigo de novos deslizamentos de terra e inundações.

"Hoje é esperado chuva nas áreas atingidas pelo desastre", disse o porta-voz do governo, Yoshihide Suga, que pediu à população que "permaneça totalmente vigilante".

Danos confirmados

O Hagibis paralisou os transportes na região de Tóquio durante todo o final de semana, mas a maioria das ligações ferroviárias e aéreas foi retomada nesta segunda-feira. Cerca de 75.900 famílias no país ainda estão sem eletricidade e cerca de 135.000 não têm acesso a água potável.

No total, 176 rios transbordaram, principalmente no norte e no leste do Japão, segundo a imprensa local.

Em alguns lugares, helicópteros resgatavam moradores refugiados em suas varandas ou telhados, enquanto equipes de resgate a bordo de barcos trafegavam pelas águas barrentas entre as casas em busca de pessoas presas.

As vítimas do tufão incluem pelo menos sete tripulantes de um navio de carga que afundou no sábado nas águas revoltas da Baía de Tóquio. Quatro outros foram salvos e um décimo segundo ainda era procurado, disse um porta-voz da Guarda Costeira.

Dezenas de milhares de pessoas estão em abrigos, sem garantia de poder voltar para suas casas em breve. / AFP