Passam de 100 os mortos nos EUA por passagem do furacão Sandy

Atualizada às 20h30

NOVA YORK - Já supera 100 o número de mortos por causa da passagem do furacão Sandy pela Costa Leste dos EUA. A companhia de previsões Eqecat estima o prejuízo total no país em US$ 50 bilhões, o que tornaria a tempestade a segunda mais custosa da história americana, após o furacão Katrina, em 2005.

A estimativa inclui danos materiais e perda de negócios. O Departamento de Energia do governo americano disse que as empresas restauraram o fornecimento de energia para 1,4 milhão de consumidores desde o começo da noite da quarta-feira, no entanto, mais de 4,6 milhões de pessoas continuam sem energia.

A Força Aérea do país começou a ajudar os Estados de Nova York e New Jersey na quinta-feira, ao transportar equipes de eletricitários da Califórnia em aviões, para que eles ajudem a restaurar o fornecimento e as linhas de energia derrubadas.

Com AP