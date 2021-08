Passaporte de vacina: por que há tanto clamor contra e a favor? Leia a análise

Uma minoria privilegiada de nações é capaz de fornecer vacinas contra o coronavírus para a maior parte de suas populações. Eles estão principalmente no Ocidente, onde os governos dos Estados Unidos, Canadá e Europa conseguiram obter vastos suprimentos de doses, mesmo com os países do mundo em desenvolvimento lutam para vacinar seus profissionais de saúde.

As doses foram disponibilizadas gratuitamente e amplamente ao público, embora a velocidade da vacinação variasse em ambos os lados do Atlântico. Mas em meio ao aumento de casos provocado pela variante Delta, altamente transmissível, e a recusa de um número significativo de pessoas em se vacinar, os governos estão descobrindo que é preciso fazer mais.

Nos Estados Unidos, a sensação de triunfo da primavera no hemisfério norte sobre a pandemia deu lugar a um verão de pavor renovado, à medida que a contagem de casos ultrapassou a segunda onda que atingiu o país há um ano. A esmagadora maioria dos casos graves que requerem hospitalização envolvem os não vacinados, mas as evidências de infecções entre os vacinados obrigaram o Centro de Controle e Prevenção de Doenças a revisar suas orientações na semana passada e exortar até mesmo as pessoas vacinadas a usarem máscaras em ambientes fechados.

Depois de disparar na distribuição de vacinas, os Estados Unidos agora estão abaixo da União Européia, assim como o Reino Unido e Israel, em termos da proporção de sua população inoculada. A desaceleração se deve quase inteiramente à hesitação vacinal, com uma pesquisa recente do Washington Post-ABC descobrindo que 29% dos americanos dizem que é improvável que tomem vacinas - um aumento de cinco pontos porcentuais em uma pesquisa semelhante em abril. Em algumas partes do país, a recusa em tomar vacina contra o coronavírus “se tornou um marcador definidor de afiliação à comunidade”, escreveu a socióloga Brooke Harrington.

Essa resistência - não importa a ampla disponibilidade de vacinas e, em algumas jurisdições, os prêmios em dinheiro e outros incentivos oferecidos às pessoas para tomá-las - alimentou apelos por medidas mais duras do governo federal, incluindo questões levantadas sobre uma obrigatoriedade nacional para vacinas. Até agora, nos Estados Unidos, as empresas privadas estabeleceram a tendência, com empresas como Facebook, Google, Disney e o The Washington Post tornando a vacinação uma condição para voltar ao trabalho.

Na Europa, alguns governos têm tomado medidas mais agressivas, introduzindo protocolos que exigem que as pessoas apresentem provas de imunização ou de anticorpos para poderem continuar a sua vida diária. “França, Grécia e Itália estão exigindo que as pessoas mostrem seus passaportes de vacina para ir a restaurantes, academias, cinemas e outros lugares onde as pessoas se reúnem”, escreveu Chico Harlan no The Washington Post. “E o Reino Unido disse que as pessoas precisarão mostrar documentação para entrar em casas noturnas e outros locais lotados a partir de setembro. As autoridades britânicas sugeriram que estavam menos preocupadas com a fiscalização do que em motivar as pessoas a serem vacinadas”.

A lógica dominante é que quanto maior o número de vacinados, maior a chance de minimizar a disseminação e restringir as condições que poderiam levar a uma mutação do coronavírus ainda mais virulenta. “A regra é: você precisa deixar menos espaço de manobra para o vírus”, disse Sergio Abrignani, imunologista que assessora o governo italiano, a meus colegas do The Washington Post. “Quanto menos indivíduos não vacinados se reúnem, menores são as chances de ele circular”.

Mas a perspectiva de obrigatoriedade imposta pelo governo provocou uma reação violenta. A França viu seu terceiro fim de semana consecutivo de protestos contra passaportes de vacinação, com manifestantes em Paris em confronto com a polícia. O estímulo para a raiva é um novo passe de saúde que o governo do presidente Emmanuel Macron instituiu. Na próxima segunda-feira, o governo exigirá que as pessoas mostrem a documentação comprovando a vacinação, um teste de coronavírus negativo ou prova de ter se recuperado recentemente de covid-19 para entrar em restaurantes e outros espaços públicos.

Os críticos veem uma forma de tirania à espreita. “É uma ditadura”, reclamou recentemente ao Politico o dono de um bar de Marselha. “Macron não leu o que está escrito em nossas moedas? Diz Liberté, Égalité, Fraternité - o que aconteceu com a liberdade?” Na Itália e na França, políticos e figuras públicas da extrema direita e da extrema esquerda denunciaram a natureza invasiva dessas novas regras.

Nos Estados Unidos, a polarização cada vez mais partidária em torno do debate sobre a vacinação fez com que os oponentes do presidente Biden rotulassem a obrigatoriedade para vacinação contra o coronavírus para funcionários federais como “autoritarismo”. Alguns republicanos até compararam a pressão pública sobre os não vacinados ao estigma imposto às vítimas judias do Holocausto. (Essa retórica é tão exagerada que o Museu Memorial de Auschwitz usou sua conta no Twitter para denunciar o “declínio moral e intelectual” no debate ocidental.)

The instrumentalization of the tragedy of Jews who suffered, were humiliated, marked with a yellow star, isolated in ghettos & murdered during the Holocaust, in a debate on different systems that aim at protecting public health is a sad symptom of moral and intellectual decline. https://t.co/FuPehwNv1o — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 25, 2021

A hesitação vacinal tem uma longa tradição em muitas partes do mundo. Está enraizada em muitas vezes compreensível, senão sempre justificável, suspeita de novas ciências ou cautela com as autoridades políticas. Alguns especialistas argumentam que tal obrigatoriedade para vacinação na atual atmosfera febril da política ocidental pode sair pela culatra.

“Uma democracia deve usar meios democráticos - reconhecendo o que é desconhecido e evitando a estigmatização - até mesmo para combater algo tão sério e urgente como uma pandemia. Fazer as pessoas serem vacinadas, por outro lado, provavelmente aumentará a desconfiança ”, escreveram os acadêmicos Taylor Dotson e Nicholas Tampio para a seção de opinião do The Washington Post. “Em vez de ‘normalizar’ a aplicação da vacina, corre-se o risco de criar um segmento permanente e endurecido de nossa sociedade, preparado para se opor aos esforços do governo para lidar com crises secretas ou outras crises de saúde pública no horizonte.”

Mas há também a crescente impaciência e ira dos vacinados, que vêem os protestos daqueles que se recusam a vacinar não como defesas da liberdade individual, mas um reflexo de uma espécie de egoísmo cego. “Se a resistência das pessoas em se vacinar leva a mais surtos de covid-19 e, pior, o surgimento de uma variante que pode superar as vacinas existentes, a cautela e as restrições resultantes prejudicariam muito mais a liberdade das pessoas”, observou German Lopez, do Vox.

Até mesmo alguns políticos republicanos concordam. “É hora de começar a culpar as pessoas não vacinadas, não as pessoas normais”, disse o governador do Alabama, Kay Ivey, um republicano, este mês. “São as pessoas não vacinadas que estão nos decepcionando.”