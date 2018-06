Pássaro rouba câmera e filma voo pela Austrália Uma águia-marinha roubou uma câmera que filmava crocodilos no noroeste da Austrália e gravou imagens fascinantes durante um jornada de 110 quilômetros por uma área remota do país. A câmera foi roubada pelo pássaro em maio, mas somente hoje as imagens foram divulgadas por guardas florestais da região de Kimberly.