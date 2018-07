Passeata em Santiago acaba em violência Cerca de 100 mil estudantes participaram de uma manifestação enorme no centro de Santiago nesta quarta-feira, contra a política educacional do governo do presidente Sebastián Piñera. Ocorreram vários choques com a polícia e segundo o jornal El Mercúrio pelo menos 40 pessoas foram detidas e 5 policiais ficaram feridos. Grupos de homens com máscaras atacaram policiais e foram repelidos com o disparo de bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água.