Patriota começa visita a Israel e à Cisjordânia O ministro de Relações Exteriores brasileiro, Antonio Patriota, começou ontem uma visita de dois dias a Israel e à Cisjordânia. Patriota encontrou-se com o presidente israelense, Shimon Peres, e com o premiê, Benjamin Netanyahu. Peres solicitou que o Brasil "boicote novos encontros" com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Patriota pediu mais velocidade no processo de paz entre israelenses e palestinos. Hoje, o ministro vai à Cisjordânia e encontra Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Palestina.