Patriota crê que Chávez toma posse no dia 10 O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, disse ontem acreditar que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, tomará posse no dia 10. "Nossa expectativa é a de que a saúde do presidente Chávez evolua de maneira favorável e não seja necessário convocar novas eleições", disse.