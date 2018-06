Patriota defende acordo nuclear com Teerã O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, afirmou que é possível alcançar um acordo nuclear com o Irã nos moldes do que foi proposto em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita a Teerã. Patriota, que está na Turquia, fez a declaração ao jornal Hürriyet, de Istambul. Ele e seus colegas turco, Ahmet Davutoglu, e sueco, Carl Bildt, se reunirão hoje na cidade de Izmir para discutir como "impedir agressões a valores sagrados" - uma alusão a um possível ataque de Israel ao Irã.