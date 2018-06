Patriota e Jaua terão reunião em Caracas O Brasil retoma na próxima semana, com a visita do chanceler Antonio Patriota a Caracas, uma agenda regular de reuniões bilaterais com a Venezuela. O encontro com o chanceler Elías Jaua tratará de temas bilaterais. Uma das preocupações do País é que a Venezuela consiga manter o cronograma de adesão ao Mercosul. / LISANDRA PARAGUASSU