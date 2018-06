Patriota presta solidariedade

Desde que foi diagnosticado com câncer, Chávez já se submeteu a quatro cirurgias. Logo depois da descoberta da doença, ele teria enviado o seu chanceler, Nicolás Maduro, ao Brasil para se informar sobre o Hospital Sírio-Libanês, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se submeteu a tratamento. De acordo com o jornalista venezuelano Nelson Bocaranda, médicos brasileiros estariam assessorando colegas cubanos, venezuelanos e russos no tratamento. / LISANDRA PARAGUASSU