Patrulha dos EUA encontra menino de 3 anos perdido na fronteira

WASHINGTON - Agentes dos Estados Unidos encontraram um menino de 3 anos perdido em uma plantação de milho na zona da fronteira com o México, com seu nome e número de telefone escrito nos sapatos, informaram nesta quarta-feira as autoridades.

A agência federal de Alfândegas e Proteção da Fronteira (CBP) revelou que o menino, encontrado na manhã de terça-feira, foi "abandonado" por um grupo de imigrantes ilegais que cruzou a fronteira na região de Brownsville, Texas.

"Quando os agentes tentaram interceptar o grupo, os supostos imigrantes ilegais se dispersaram na plantação", informou a CBP.

O menino, que estava "só e chorando", foi levado a um hospital da região, onde se determinou que está em boas condições de saúde.

Até o momento não foi possível localizar a família do menino. O menor está sendo atendido em um centro da CBP e será entregue ao departamento de Saúde.

Segundo a CBP, os agentes de patrulha fronteiriça detiveram em março 92.607 pessoas ao longo da fronteira sudoeste dos EUA e 66.884 em fevereiro. Entre os detidos em março estavam 8.975 crianças não acompanhadas.

O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que os EUA enviarão soldados armados na fronteira sul depois que soldados mexicanos "dispararam" contra soldados americanos, intensificando a guerra verbal com o México sobre imigração. / AFP