Paul McCartney casa-se com Nancy Shevell em Londres

Shevell, com uma flor branca em seu longo cabelo escuro, usava um vestido elegante desenhado pela filha de McCartney, Stella. Ele usou um terno azul e uma gravata azul claro. Detalhes da cerimônia não foram divulgados.

O casal então se dirigiu em um Lexus para uma recepção de gala em sua casa no bairro de St. John''s Wood. Lá eles eram esperados por convidados como Ringo Starr e sua esposa, a atriz Barbara Bach.

Shevell, de 51 anos, é a terceira esposa de McCartney. Eles ficaram noivos neste ano. O casal se conheceu em Long Island, Nova York, pouco depois do divórcio do cantor de Heather Mills, em 2008. Por sua vez, esse é o segundo casamento de Shevell. Ela foi casada por mais de 20 anos com o advogado Bruce Blakeman e trabalha no conselho da Autoridade Metropolitana de Transporte de Nova York. Ela também é vice-presidente de uma lucrativa empresa de caminhões de propriedade do seu pai.

McCartney casou-se com sua primeira esposa, Linda Eastman, no mesmo lugar em 1969. Ela morreu de câncer de mama em 1998. Ele se casou então com Mills em 2002. As informações são da Associated Press.