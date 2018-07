PC chinês expulsa Bo Xilai e imprensa oficial admite dano à imagem do país

Filho de um herói revolucionário e um dos principais dirigentes chineses até março, Bo Xilai foi expulso ontem do Partido Comunista, numa decisão que pôs fim à sua carreira política e abriu caminho para sua condenação à prisão sob acusação de corrupção e abuso de poder. "O comportamento de Bo causou graves consequências, que danificaram seriamente a reputação do partido e do país", disse a agência oficial de notícias Xinhua.

Segundo o órgão de comunicação do PC, Bo violou as regras disciplinares do partido quando ocupou os cargos de prefeito de Dalian (1993-2000), ministro do Comércio (2004-2007) e administrador de Chongqing (2007-2012). Também cometeu irregularidades na condição de membro do Politburo, órgão de 25 pessoas que é a segunda instância de poder na China. A comissão disciplinar do partido indicou que Bo recebeu propinas de maneira direta ou por meio de integrantes de sua família e manteve relações sexuais "impróprias" com várias mulheres.

A decisão põe fim a quase sete meses de incerteza em relação a um dos mais midiáticos líderes chineses, que construiu sua imagem política com uma campanha de resgate de símbolos e canções maoistas, uma ofensiva de combate ao crime organizado e a defesa de um desenho econômico que priorizava a presença do Estado na economia.

Conhecida como "modelo de Chongqing", a receita tinha apoio da ala esquerdista do partido, resistente a reformas pró-mercado que caracterizam o rival "modelo de Guangdong", adotado na província sulista por Wang Yang. Bo, de 63 anos, usou Chongqing para promover sua candidatura ao Comitê Permanente do Politburo, cujos membros serão anunciados em novembro (mais informações nesta página).

O experimento de Bo chegou ao fim em março, quando ele foi afastado do cargo de chefe do partido em Chongqing. No mês anterior, seu ex-braço direito Wang Lijun havia se refugiado no Consulado dos EUA em Chengdu, onde apresentou evidências do envolvimento da mulher de Bo, Gu Kailai, no assassinato do empresário britânico Neil Heywood, encontrado morto em um hotel de Chongqing em novembro.

O Judiciário deverá julgá-lo sob acusação de corrupção e abuso de poder, entre outros crimes. O escândalo em torno de Bo expôs fraturas no partido e escancarou o ambiente de privilégios e impunidade no qual vivem os dirigentes da segunda maior economia do mundo.