PD propõe candidatura de Prodi; Berlusconi rejeita

A aliança de centro-direita, liderada pelo ex-premiê Silvio Berlusconi, rejeitou o nome de Prodi como candidato, acabando com as chances de formar uma ampla coalizão com o grupo de centro-esquerda, encabeçado pelos democratas italianos.

Desta forma, se eleito, uma das primeiras atitudes de Prodi poderá ser a dissolução do Parlamento eleito em fevereiro e a convocação de novas eleições, que podem ocorrer já em julho.

Pier Luigi Bersani, líder da centro-esquerda, e Berlusconi haviam fechado um acordo na última quarta-feira para lançar a candidatura a presidente de Franco Marini, um ex-presidente do Senado e líder sindical. Franco, no entanto, ficou longe de obter a maioria de dois terços necessária na primeira votação.

Pegos de surpresa, Bersani e outros líderes do Partido Democrático orientarem seus parlamentares a darem votos em branco na segunda rodada, numa tentativa de ganhar tempo e repensar sua estratégia.

A terceira rodada de votação está prevista para hoje. As informações são da Dow Jones.