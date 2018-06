P/diretor do IFO, Alemanha elevará oposição a eurobonds

"Na situação atual, pode-se dizer que os esforços políticos para salvar a zona do euro não se limitarão ao mecanismo de estabilidade europeu (ESM, na sigla em inglês), afirmou Sinn.

O poder de fogo do fundo permanente de resgate da Europa não será suficiente, avaliou o pesquisador. A Corte Constitucional alemã não permitiu guarnecer o ESM com uma licença bancária, então o governo alemão terá de pedir novamente ao Parlamento que aprove mais fundos, acrescentou Sinn.

Para evitar fazer pedido ao Parlamento, o governo pode precisar resistir ao eurobonds, afirmou ele. Dessa forma, concordar com reciprocidade da dívida seria uma solução mais fácil para Berlim, avaliou. Embora a introdução do eurobonds não seja uma solução duradoura, de início ela proporcionaria "calma", acrescentou Sinn em seu artigo. As informações são da Dow Jones.