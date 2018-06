PDVSA discute custo de participação em joint venture

"Estamos revisando os custos da refinaria e é muito caro", avaliou Ramirez. "Isso faz parte das discussões com a Petrobras", completou.

A estatal da Venezuela não conseguiu cumprir uma série de prazos ao longo dos últimos dois anos para que ofereça as garantias de empréstimos e financiamentos para sua participação nos 230 mil barris por dia da refinaria. Por sua vez, a Petrobras já afirmou que pretende continuar com a refinaria com ou sem a participação da PDVSA no projeto.

Segundo Ramirez, o custo de investimento para a PDVSA é de aproximadamente US$ 20 bilhões. O ministro comparou o projeto a outro empreendimento que está sendo construído na Venezuela em conjunto com um consórcio coreano, que produzirá 100 mil barris diariamente. Os investimentos da estatal venezuelana não chegaram a US$ 2 bilhões.

Quando questionado sobre o status do projeto brasileiro, Ramirez disse que as PDVSA e a Petrobras permanecem em discussões diretas. O ministro decidiu não fazer mais comentários à mídia até que uma decisão seja tomada.

Além disso, Ramirez disse que a PDVSA está à procura de compradores para algumas de suas refinarias norte-americanas que atualmente não processam petróleo venezuelano. Fonte: Dow Jones Newswires.