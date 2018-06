Peça publicitária de Maduro em linguagem de sinais provoca irritação nos venezuelanos

CARACAS - "Temos uma surpresa para vocês, fiquem atentos.” O anúncio do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em sua conta no Twitter provocou grande expectativa no país em meio à precariedade econômica. Mas tudo acabou sendo uma peça publicitária do presidente em linguagem de sinais que provocou irritação e piadas, mas também aplausos.

"Queremos paz! Queremos uma Venezuela para todos!", gesticulou Maduro no vídeo de pouco mais de um minuto divulgado na noite de domingo 18, um dia depois de sua mensagem no Twitter.

A propaganda, da qual participam os colaboradores mais próximos de Maduro, mostra um presidente afável, o qual sua mulher, Cilia Flores, define como um "grande líder", sendo vinculada à sua campanha pela reeleição.

Revisando el material que preparamos con mucho cariño, les tenemos una sorpresa para mañana a las 20:55 horas. ¡Estén atentos! pic.twitter.com/XzKE7TLoJd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 17, 2018

O spot provocou uma onda de reações nas redes sociais, entre elas a de uma jovem aparentemente surda-muda que gravou sua resposta em vídeo. "Presidente Maduro: a comunidade surda quer te dizer que estamos cansados de mentiras, de tanta repressão, de tanta fome. Temos apenas um sinal para você", disse a mulher antes de mostrar seu dedo médio.

Vários dirigentes opositores também criticaram a peça publicitária. "Maduro e sua equipe aprenderam a dizer palavras na linguagem de sinais, mas não dizem que amam o povo, e sim que zombam dele", afirmou no Twitter a deputada Delsa Solórzano.

“Una sorpresa de amor”, hubiera sido que autorizara la apertura del canal humanitario. En Vzla NO hay medicinas. No se puede ser tan indolente. Que Maduro y su combo hayan aprendido a decir palabras en lenguaje de señas, no dice que aman al pueblo, sino que se burlan de él. — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 19, 2018

Além de muitos memes, seguidores e adversários do governo manifestaram sua frustração porque esperavam anúncios para resolver a grave escassez de alimentos e remédios, além da hiperinflação.

Queremos una Venezuela Unida, queremos una Venezuela en Paz... Queremos una Venezuela para Todos. No necesitamos levantar la voz para decirlo: Juntos todo es posible. pic.twitter.com/ETiVmfoanG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 19, 2018

"O país não está para essas mensagens. Queremos mais ação. A hiperinflação está nos afundando", tuitou Luis Martínez. Contudo, para a internauta Liasne Ravelo, a propaganda é para que "os surdos da oposição entendam na linguagem de sinais que queremos paz".

Como ferramenta publicitária, "o spot está bem feito, tem uma mensagem válida e interessante", disse o especialista em comunicação Andrés Cañizalez. Ele destacou, entretanto, que o problema "foi a expectativa que provocou, pois o país estava esperando anúncios econômicos. Por isso causou decepção. Além disso, interrompeu o 'prime time' dos domingos, esse espaço íntimo, causando esgotamento".

As eleições presidenciais, que deveriam ser realizadas em dezembro, foram antecipadas para o dia 22 de abril por decisão da governista Assembleia Constituinte. / AFP