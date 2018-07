Peças falsas levam Coreia do Sul a fechar reatores nucleares

A Coreia do Sul fechou dois reatores nucleares do país para substituir cinco mil peças que foram fornecidas com certificados de qualidade falsos.

O governo sul-coreano afirmou que não há ameaças à segurança, mas advertiu que o país poderá sofrer quedas de energia nos próximos meses.

Entre as peças com certificados falsos estão ventiladores para evitar aquecimento e interruptores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.