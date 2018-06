Pedidos de asilo de sírios, iraquianos e outros têm forte alta no Ocidente, diz ONU Guerras na Síria e no Iraque, além da instabilidade em outras zonas de conflito, estão levando mais pessoas do que nunca a solicitar asilo em países ricos, com o número de pedidos aproximando-se em 2014 do maior nível em 20 anos, disse a agência para refugiados da Organização das Nações Unidas nesta sexta-feira.