Pedófilo 'substitui' Bin Laden em lista do FBI O lugar de Osama bin Laden na lista de mais procurados pelo FBI foi ocupado por Eric Justin Toth, acusado de pedofilia. Toth praticou seus crimes em uma escola de Washington DC. Morto no ano passado, Bin Laden aparecia na lista com uma recompensa de US$ 25 milhões por informações que levassem à sua captura. O prêmio por Toth é de US$ 100 mil.