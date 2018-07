Pela 1ª vez, mulheres servirão em submarinos britânicos

Um pequeno grupo de oficiais femininas começará o treinamento no próximo ano e vai passar a servir em submarinos nucleares da Marinha britânica (Royal Navy) no fim de 2013, afirmou Hammond. A decisão ocorre após uma revisão de 18 meses, conduzida pela Marinha, que analisou as questões sociais, técnicas e de saúde relacionadas à permissão para que mulheres prestem serviços militares em submarinos.

Embora mulheres tenham permissão para serem tripulantes nos barcos da Marinha britânica desde 1990, elas não podiam ser tripulantes de submarinos por causa da preocupação de que os níveis mais altos de dióxido de carbono nos submarinos eram um risco para a saúde delas. No entanto, o Ministério da Defesa informou que pesquisas recentes mostraram que esses riscos são infundados e que "não havia razões médicas para excluir as mulheres". As informações são da Associated Press.