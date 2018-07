Pela 1ª vez no mês, mídia chinesa cita candidato à sucessão

PEQUIM - O provável próximo líder da China, que não aparece em público há 12 dias, foi mencionado pela mídia estatal nesta quinta-feira, 13, a primeira vez desde 1º de setembro. Mas o breve comunicado não explicou a ausência prolongada de Xi Jinping, fato que vem provocando todo tipo de rumor.

A notícia diz apenas que Xi, o atual presidente Hu Jintao e outras autoridades expressaram condolências pela morte do ex-general Huang Rong. Pelo quarto dia consecutivo, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Hong Lei, recusou-se a dar informações sobre o paradeiro de Xi.

Ele é o atual vice-presidente e deve tornar-se o líder do Partido Comunista no fim do ano e assumir a presidência em 2013. A maioria das especulações dão conta de que Xi estaria passando por algum problema de saúde. A mais recente, publicada pelo Centro de Informações sobre Direitos Humanos de Hong Kong, diz que Xi passou por uma cirurgia para remover um câncer no fígado em 2 de setembro e que deve reaparecer na semana que vê.

Com AP