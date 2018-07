Dlamini-Zuma enfrentou na disputa Jean Ping, do Gabão, que estava no posto desde 2008. Ping tinha o apoio dos países africanos que falam francês, enquanto Dlamini-Zuma contava com o suporte das nações que falam inglês.

Ex-esposa do presidente da África do Sul, Zacob Zuma, Dlaimini-Zuma conquistou os votos de 37 das 54 nações da UA para vencer a disputa. As informações são da Associated Press.