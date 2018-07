Pelo correio, ONU recebe 14 kg de cocaína

Malas diplomáticas autênticas vêm com as inscrições "Nações Unidas" e "correspondência diplomática", além do símbolo da ONU. As sacolas falsas, feitas de algodão, tinham apenas o logotipo das Nações Unidas - sem nenhuma identificação, remetente ou destinatário.

Elas foram enviadas do México pela companhia DHL, de acordo com diplomatas que falaram em condição de anonimato. Quando foram abertas, encontraram-se 14 notebooks embalados em papel celofane. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, policiais descobriram que os computadores estavam ocos e cada um continha cerca de 1 quilo de cocaína. A droga foi levada para a sede da polícia nova-iorquina e a origem da cocaína está sendo investigada pela DEA, a agência antidrogas dos EUA. / AP