Pelo menos 11 bombeiros ficam feridos após explosão em prédio de Los Angeles

LOS ANGELES - Uma grande explosão em um prédio comercial no centro de Los Angeles na noite de sábado, 16, atraiu centenas de bombeiros ao local e feriu pelo menos 11 deles. Eles chegaram ao local, onde havia muita fumaça, por volta das 18h30 (22h30, no horário de Brasília). Uma investigação inicial aponta que o depósito armazenava óleo de haxixe, mas ainda não se sabe a causa do acidente.

O incêndio, que rapidamente se expandiu após a explosão, deixou "vários prédios em chamas". Mais de 230 bombeiros estavam trabalhando para conter as chamas e socorrer os feridos. Nas redes sociais, vídeos e imagens mostram fumaça espessa, visível por quilômetros, subindo no ar, além de macas e helicópteros para auxiliar no resgate.

No Twitter, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, disse que estava "acompanhando de perto essa situação à medida que continuava a obter mais informações". Gavin Newsom, governador da Califórnia, na mesma rede social, disse estar "grato pelos corajosos bombeiros e socorristas no local que lutam contra essas chamas".

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos bombeiros feridos e de possíveis outras vítimas. / NYT