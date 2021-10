Pelo menos 17 missionários americanos são sequestrados por gangues no Haiti

Ao menos 17 missionários cristãos americanos e suas famílias, incluindo crianças, foram sequestrados neste sábado, 16, por membros de gangue na capital do Haiti, Porto Príncipe.

Segundo os jornais americanos New York Times e a CNN, o sequestro aconteceu depois que os missionários deixaram um orfanato na nação caribenha envolvida pela crise.

O Washington Post relatou que um áudio do Christian Aid Ministries, com sede em Ohio, dizia que “homens, mulheres e crianças” associados ao grupo estavam sendo mantidos por uma gangue armada.

“O diretor de campo missionário e a embaixada americana estão trabalhando para ver o que pode ser feito”, disse o áudio. “Ore para que os membros da gangue cheguem ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo.”

As vítimas incluem 14 adultos e três menores, disse a CNN, citando uma fonte não identificada das forças de segurança do Haiti.

Eles estavam viajando para Titanyen depois de visitar o orfanato na área de Croix des Bouquets, disse a CNN. O Times, citando autoridades locais, disse que os missionários foram levados de um ônibus com destino ao aeroporto para deixar alguns membros do grupo antes de seguirem para outro destino no Haiti.

O Departamento de Estado dos EUA está ciente dos relatos, disse um porta-voz à Reuters, mas não deu detalhes. "O bem-estar e a segurança dos cidadãos americanos no exterior é uma das maiores prioridades do Departamento de Estado", disse o porta-voz por e-mail.

A Embaixada dos Estados Unidos no Haiti não respondeu a um pedido de comentário fora do horário comercial. Uma porta-voz da polícia haitiana disse que buscava informações sobre o assunto. A Christian Aid Ministries não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um aumento na violência de gangues deslocou milhares de pessoas e prejudicou a atividade econômica no país mais pobre das Américas.

A violência aumentou após o assassinato do presidente Jovenel Moise em julho e um terremoto em agosto que matou mais de 2 mil pessoas. / Com informações da Reuters.