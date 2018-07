Pelo menos 17 supostos membros da Al Qaeda morrem em ofensiva no Iêmen

SANA - Pelo menos 17 supostos membros da Al Qaeda morreram em um ataque aéreo das forças de segurança iemenitas na cidade de Lauder, na província de Abian, no sul do Iêmen, informou neste domingo, 22, o Ministério da Defesa em comunicado.

O Ministério explicou que os supostos terroristas morreram ontem em uma ofensiva contra seu esconderijo na área de Al Muzalaz, no sudeste de Lauder. Nas últimas duas semanas, o Exército iemenita, apoiado por aviões não tripulados americanos, atacou supostos militantes da Al Qaeda e membros do grupo radical Ansar al Sharia, vinculado a esta organização terrorista, que tentam dominar o Lauder.

Há um ano, o Ansar al Sharia controla a maioria dos povoados e cidades da província de Abian, inclusive sua capital, Zinyibar, embora o Exército tenha declarado em várias ocasiões que libertou essas localidades. O sul do Iêmen se transformou em um foco de instabilidade e palco de choques entre as forças iemenitas e combatentes da Al Qaeda, que conta com diferentes campos de treinamento, segundo as autoridades.