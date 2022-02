UE bane aviões russos de seu espaço aéreo e amplia envio de armas à Ucrânia

LONDRES - A União Europeia decidiu fechar seu espaço aéreo para voos operados pela Rússia, tanto de empresas aéreas quanto de jatos particulares, e proibir meios de comunicação financiados pelo Kremlin de atuar em países do bloco. As medidas fazem parte de um novo pacote de sanções contra o líder russo, Vladimir Putin, com o objetivo de enfraquecer economicamente a Rússia depois de o país invadir a Ucrânia. Em paralelo, o bloco decidiu ampliar o envio de assistência militar à Ucrânia. Acompanhe a guerra na Ucrânia em tempo real (conteúdo aberto a não assinantes)

Com a decisão, nenhuma aeronave civil russa poderá entrar em espaço aéreo dos 27 países da União Europeia, o que deve ser um duro golpe tanto ao setor de aviação russo quanto às frequentes viagens da oligarquia do Kremlin para a Europa. No sábado, alguns países europeus já haviam se antecipado à medida. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyn, os canais Russia Today e Sputinik News também terão as concessões para operar no bloco cassadas.

"Vamos banir a máquina de propaganda do Kremlin da União Europeia", disse ela. "Putin não mais conseguirá espalhar mentiras e divisões entre o bloco." No sábado, a UE e os EUA decidiram tirar bancos russos sob sanções do sistema internacional de pagamentos Swift.

Após a ampliação das sanções econômicas à Rússia, o presidente Vladimir Putin disse hoje que as forças de dissuasão nuclear russas sejam colocadas em alerta máximo, em uma dramática escalada das tensões entre a Rússia e o Ocidente em torno da invasão da Ucrânia.

Na prática, a medida coloca as armas nucleares da Rússia em prontidão de lançamento, aumentando os temores de que a invasão possa se transformar numa guerra nuclear. Até o momento, no entanto, não há indicativos de que Putin tenha planos concretos de utilizá-las.

Envio de armas

Ainda de acordo com esse último pacote de medidas, a União Europeia decidiu se unir formalmente para enviar armas para a Ucrânia, depois de alguns países individualmente, como França, Espanha, Grécia e Polônia, anunciarem que iriam financiar o esforço de guerra do presidente Volodmir Zelenski.

"Pela primeira vez, vamos financiar a compra e a entrega desses equipamentos para um país que está sob ataque", acrescentou a presidente da comissão europeia.

Von der Leyen também elogiou o esforço de guerra de Zelenski e prometeu ajudar os países de guerra com o fluxo de refugiados que deve chegar aos blocos nos próximos meses, estimado em 7 milhoões de pessoas. "A bravura de Zelenski e do povo ucraniano é impressionante e nos inspira", disse. "Receberemos de braços abertos aqueles que fugirem das bombas de Putin.

Os anúncios de hoje ainda precisam ser ratificados pelos países-membros do bloco. /NYT e W. POST