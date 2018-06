Pelo menos 20 pessoas morrem após ataques na Síria

Pelo menos um civil foi morto em Saraqeb, onde três soldados também morreram, de acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos. O exército sírio também lançou morteiros e mísseis sobre vários bairros da cidade de Homs, matando sete civis, além de três pessoas na cidade de Qusayr, afirmou o Observatório.

O ativista Mohammed al-Shami disse à AFP que ataques violentos também ocorreram na capital Damasco durante a madrugada. A revolta contra o presidente Bashar al-Assad começou em março do ano passado e desde então cerca de 9,1 mil pessoas foram mortas. O regime do governo culpa "grupos terroristas armados" pela violência. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)