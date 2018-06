Pelo menos 31 presumidos mortos após erupção de vulcão no Japão Trinta e uma pessoas foram supostamente mortas perto do pico do vulcão japonês que entrou inesperadamente em erupção no sábado, quando estava cheio de caminhantes admirando a vegetação de outono, provocando uma imensa nuvem de cinzas e derrubando pedras ao longo das encostas.