Pelo menos 36 morrem em erupção de vulcão no Japão; equipes suspendem buscas

As equipes de resgate no pico do Monte Ontake, agora uma paisagem sombria sob uma espessa camada de cinzas, encontraram nesta segunda-feira cinco pessoas mortas que teriam sido vítimas da erupção de sábado no segundo maior vulcão ativo do Japão.

A erupção do pico de 3.067 metros, 200 quilômetros a oeste de Tóquio, ocorreu quando o local, uma área popular para caminhadas, estava repleta de pessoas que subiam a montanha, incluindo crianças, para admirar a folhagem do outono sob um céu azul brilhante.

Dez pessoas já foram confirmadas mortas na primeira erupção vulcânica fatal do Japão desde 1991, e 63 ficaram feridas, algumas com ossos quebrados.

