Pelo menos 4 militares morrem e 6 pessoas desaparecem em combate com as Farc

BOGOTÁ - O Exército da Colômbia contabilizou até o momento pelo menos quatro soldados mortos em combates contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no departamento de Caquetá e informou que buscam outras seis pessoas desaparecidas: um policial, quatro soldados e um jornalista. A porta-voz das Forças Armadas, a coronel Sandra García, disse que até o momento só foram encontrados quatro corpos, de um policial e de três militares, contrariando informações anteriores nas quais se afirmou que o número de mortos chegava a 15 pessoas.

O Ministério da Defesa afirmou em comunicado que entre as vítimas há um suboficial, dois soldados profissionais e um patrulheiro da Polícia Nacional. Sandra detalhou que esta informação foi dada pelo comandante do Exército, general Sergio Mantilla, desde a base de Larandia, onde os altos comandantes supervisionam os combates que ainda ocorrem no local, uma zona rural chamada La Unión Peneya no município de Montañita, em Caquetá. "As vítimas estavam desenvolvendo uma operação contra os laboratórios do narcotráfico e aparentemente as Farc lhes atacaram depois que destruíram mais de 400 quilogramas de cocaína", informou a coronel. Segundo o site do jornal "El Tiempo", o jornalista desaparecido é o francês Romeo Langlois, que acompanhava as autoridades para gravar um documentário sobre a luta contra as drogas e a mineração ilegal na Colômbia.

Com Mantilla viajaram de Bogotá à base de Larandia o ministro da Defesa, Juan Carlos Pinzón, e o comandante das Forças Militares, general Alejandro Navas. A imprensa local não maneja ainda um saldo consolidado e unificado do ataque já que os combates continuam na região e as autoridades ainda estão buscando os desaparecidos. Esta ofensiva das Farc se soma a outros ataques registrados em dias anteriores nos municípios de Pradera e Florida, ambos de Valle del Cauca (sudoeste), onde perderam a vida um suboficial e quatro militares do Exército. No último dia 17 de março morreram em um ataque das Farc um suboficial e dez soldados colombianos em Arauca, departamento fronteiriço com a Venezuela.