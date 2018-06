Pelo menos cinco pessoas morrem em protesto da oposição no Quênia

NAIRÓBI - Pelo menos cinco pessoas morreram nesta sexta-feira, 17, durante um confronto entre a polícia do Quênia e opositores que queriam acompanhar o líder Raila Odinga, que chegava de uma viagem ao exterior. O conflito ocorre enquanto as tensões sobre a disputa das eleições presidenciais continuam.

++Protestos contra eleições presidenciais no Quênia deixam pelo menos 3 mortos

A polícia atirou e lançou gás lacrimogêneo para evitar que o comboio do líder opositor fizesse o caminho do aeroporto para o principal parque de Nairóbi. Os manifestantes atiraram pedras contra os policiais, e o legislador Otiende Amollo disse que seu carro foi baleado pela polícia.

A manifestação já tinha sido proibida pela polícia, mas o movimento foi incentivado pelos legisladores da oposição, que pediram "mais de um milhão de pessoas fortes". A polícia disse que as pessoas foram mortas por criminosos, que as viram roubando durante o protesto. Testemunhas, porém, afirmam que os agentes dispararam contra a multidão. Fotógrafos registraram corpos baleados.

Odinga tinha viajado para os Estados Unidos e Grã-Bretanha, onde falou sobre a turbulência política do Quênia após a eleição presidencial que foi anulada pelo tribunal no mês passado. Na ocasião, Uhuru Kenyatta venceu a disputa, e o líder opositor reivindicou fraude eleitoral. A vitória de Kenyatta está sendo desafiada no Supremo Tribunal por ativistas em meio a reclamações de irregularidades. O tribunal irá tomar uma decisão na segunda-feira, 20.

++Violência pós-eleitoral no Quênia deixa ao menos 24 mortos

Os ativistas dos direitos condenaram as ações da polícia, acusando os oficiais de tomar partido na crise política e violar a constituição, impedindo os opositores de se reunirem. A Anistia Internacional condenou o uso de armas por policiais quenianos contra manifestants da oposição. "Jamais devem ser utilizadas para dispersar as massas. O uso indiscriminado é totalmente inaceitável", disse o investigador para a África Oriental Abullahi Halakhe. A crise eleitoral no Quênia deixou, até agora, 66 mortos de acordo com dados da AI. /AP e EFE